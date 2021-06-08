Galatasaray'da öncelik yerlilere

Galatasaray yeni yabancı kuralı nedeniyle, Emre Akbaba ve Ömer Bayram'la görüşmeleri sıklaştırdı. Arda Turan ise yeni başkanla gelecek yönetimi bekliyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da öncelik yerlilere
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08 Haziran 2021 12:34
Galatasaray'da başkanlık seçimine sayılı günler kala mevcut yönetim, sözleşmesi biten futbolcularla görüşüyor.

TFF'nin yabancı sınırlandırması kuralında değişikliğe gitmesi sarı-kırmızılıları yerli futbolculara yönlendirmesine neden oldu. 8+6 kuralı nedeniyle ilk görüşmeler sözleşmesi biten Türk futbolcularla yapılacak. Emre Akbaba ve Ömer Bayram'la görüşmeler başladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

Akbaba'ya senelik 1 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat teklif edilecek.

Ömer'e 400 bin Euro'luk aynı maaşı üzerinden 3 yıllık sözleşme önerilecek. Her iki futbolcunun da Galatasaray'da oynamaya devam etmek istediği ve teklifi kabul edeceği öğrenildi. Arda Turan'ın gözü ise seçilecek yeni yönetimde...

Galatasaray'da kalmak istediği için gelen teklifleri kabul etmeyen 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu yeni başkan ve onun göreve getireceği teknik direktörden gelecek haberi bekliyor.


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