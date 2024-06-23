Galatasaray'da Oğuz Aydın bekleyişi

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yerli transferine önem veren Galatasaray, Oğuz Aydın transferinde pazarlığa devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Oğuz Aydın bekleyişi
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23 Haziran 2024 11:36
Yerli transferine önem veren Galatasaray, Oğuz Aydın'da pazarlıkları sürdürüyor.

Alanyaspor'a 3.5 milyon euro + 2 oyuncu önerildi.

5.5 milyon euroya kadar düşen turuncu yeşilli ekiple aradaki fark biraz daha kapandı.

Okan Buruk'un da kadroda görmeyi çok istediği 23 yaşındaki oyuncuda bu hafta olumlu sonuç alınması planlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Oğuz geçen sezon 38 maçta 13 gol ve 8 asistle şov yapmıştı. 

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