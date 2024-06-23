Yerli transferine önem veren Galatasaray, Oğuz Aydın'da pazarlıkları sürdürüyor.
Alanyaspor'a 3.5 milyon euro + 2 oyuncu önerildi.
5.5 milyon euroya kadar düşen turuncu yeşilli ekiple aradaki fark biraz daha kapandı.
Okan Buruk'un da kadroda görmeyi çok istediği 23 yaşındaki oyuncuda bu hafta olumlu sonuç alınması planlanıyor.
SEZON PERFORMANSI
Oğuz geçen sezon 38 maçta 13 gol ve 8 asistle şov yapmıştı.
Alanyaspor'a 3.5 milyon euro + 2 oyuncu önerildi.
5.5 milyon euroya kadar düşen turuncu yeşilli ekiple aradaki fark biraz daha kapandı.
Okan Buruk'un da kadroda görmeyi çok istediği 23 yaşındaki oyuncuda bu hafta olumlu sonuç alınması planlanıyor.
SEZON PERFORMANSI
Oğuz geçen sezon 38 maçta 13 gol ve 8 asistle şov yapmıştı.