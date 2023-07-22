Okan Kocuk'un ayrılığı sonrası yerli kaleci arayışlarına girişen Galatasaray, mutlu sona ulaştı: Günay Güvenç...
Galatasaray ve Gaziantep FK, Günay Güvenç transferi için anlaşmaya vardı.
G.SARAY'IN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS
Radyospor'a konuşan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Günay Güvenç'in transferi için Galatasaray ile anlaştık. Galatasaray'dan Batuhan Şen'i alacağız artı 400 bin Euro bonservis bedeli de gelecek. Günay da alacağı olan 108 bin Euro'yu sildi. Toplam 508 bin Euro bonservis bedeli ve Batuhan karşısında anlaşma sağlandı. Hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.
KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK
Günay ile Galatasaray arasında son detayların görüşüldüğü ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.
GÜNAY GÜVENÇ KİMDİR?
Gaziantep FK'de forma giyen Gunay Guvenc, 25 Haziran 1991 tarihinde dünyaya geldi. 187 cm boyunda ve 77 kilo olan Gunay Guvenc, Sağ ayağını kullanıyor. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Gunay Guvenc, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart gördü. Gunay Guvenc, bu sezon 2 asist ile oynadı. Günay Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması da giydi.
Galatasaray ve Gaziantep FK, Günay Güvenç transferi için anlaşmaya vardı.
G.SARAY'IN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS
Radyospor'a konuşan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Günay Güvenç'in transferi için Galatasaray ile anlaştık. Galatasaray'dan Batuhan Şen'i alacağız artı 400 bin Euro bonservis bedeli de gelecek. Günay da alacağı olan 108 bin Euro'yu sildi. Toplam 508 bin Euro bonservis bedeli ve Batuhan karşısında anlaşma sağlandı. Hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.
KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK
Günay ile Galatasaray arasında son detayların görüşüldüğü ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.
GÜNAY GÜVENÇ KİMDİR?
Gaziantep FK'de forma giyen Gunay Guvenc, 25 Haziran 1991 tarihinde dünyaya geldi. 187 cm boyunda ve 77 kilo olan Gunay Guvenc, Sağ ayağını kullanıyor. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Gunay Guvenc, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart gördü. Gunay Guvenc, bu sezon 2 asist ile oynadı. Günay Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması da giydi.