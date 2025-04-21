Galatasaray'da Morata gelişmesi!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında salı günü Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-kırmızılı takımda Alvaro Morata, sakatlık yaşadı. İspanyol futbolcunun durumu MR'ın ardından belli olacak. Morata'nın Konyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Morata, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Sarı-kırmızılı takımda Alvaro Morata, sakatlık yaşadı. İspanyol futbolcunun durumu MR'ın ardından belli olacak. Morata'nın Konyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Morata, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.