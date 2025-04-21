Galatasaray'da Morata gelişmesi!

Galatasaray'da Alvaro Morata, sakatlık yaşadı. İspanyol futbolcunun durumu MR'ın ardından belli olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Morata gelişmesi!
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21 Nisan 2025 12:24
Son güncelleme 21 Nisan 2025 12:51
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında salı günü Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımda Alvaro Morata, sakatlık yaşadı. İspanyol futbolcunun durumu MR'ın ardından belli olacak. Morata'nın Konyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Morata, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.



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