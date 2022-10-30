Galatasaray'ın bu sezonki transferleri bir bir sahne almaya devam ediyor.



Karagümrük maçına damga vuran isimse Milot Rashica idi. Alanyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve etkili futboluyla beğeni toplayan oyuncu, Karagümrük karşısında da sağ kanatta forma giydi. Bu kez tam anlamıyla patlama yaptı. Dikine futbolu, klas pasları ve sert şutlarıyla taraftarları adeta büyüledi. Spor yorumcularından da tam not aldı.



Maçın 60. dakikasında Emre Taşdemir'e ceza sahası içinde harika bir asist yapan Kosovalı futbolcu, 3 kritik pas attı, isabetli 2 şut çekti. Müthiş oynayan Rashica'nın tek eksiği goldü.



"BONSERVİSİ ALINSIN"



Galatasaray'ın sezon başında Norwich'ten bedelsiz kadrosuna kattığı oyuncu için taraftarlar sosyal medyada "Bonservisi alınsın" kampanyası başlattı.



7 milyon euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki futbolcunun, 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



Galatasaray'dan yıllık 1.5 milyon euro ücret alan Rashica yöneticileri de büyülerken tapusunun alınması için şimdiden İngiliz takımıyla masaya oturulması kararı alındı.



KALMAK İSTİYOR



Milot Rashica'nın da sarı-kırmızılı takımda kalmaya sıcak baktığı kaydedildi. Yıldız oyuncunun yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Kulübümle anlaşırsanız Florya'da devam etmeyi çok isterim" dediği öğrenildi.



TARAFTARLAR NE DEDİ?



-Muslera'dan sonra tahtaya ilk yazılacak isim Milot Rashica'dır.



-Galatasaray'da Rashica'yı kesebilecek bir oyuncu yok.



-Rashica'nın sakatlık olmadığı sürece kanatta yeri net...



-Rashica'nın kesinlikle bonservisi alınmalı...



-Çok büyük oynadı. Alkışı hak etti.











