16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Galatasaray'da milli ara motivasyonu!

Galatasaray'da milli takımlarına giden futbolcular performanslarıyla dikkat çekti. Zorlu takvim öncesi Okan Buruk'un yüzü güldü ve eli güçlendi.

16 Ekim 2025 09:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da milli ara motivasyonu!




Galatasaray'da milli takımlarına giden futbolcularla ilgili performanslarıyla Okan Buruk'un yüzünü güldürdü.

Bir önceki milli arada sakatlanan Victor Osimhen, bu kez Benin ile oynanan maça damga vurdu ve karşılaşmada 3 gol attı. Nijeryalı yıldız, bu milli arayı sorunsuz geçti.

A MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarında aldığı iyi sonuçlar milli futbolcuları da olumlu etkiledi. Yunus Akgün Gürcistan'a gol atarken, Abdülkerim 2 maçta da başarılı performans sergiledi. Uğurcan Çakır kalesinde güven verdi. Eren Elmalı ise Gürcistan maçında 11 başlayıp diri gözüktü. Cezası nedeniyle Bulgaristan maçında oynayamayan Barış Alper Yılmaz da Gürcistan'a karşı 26 dakika süre buldu ve milli coşkuya ortak oldu.

Mario Lemina, Gabon'un Burundi'yi mağlup ettiği maçta forma giydi ve fileleri havalandırdı. Ismail Jakobs da Senegal milli takımına katıldı ve milli takımının Dünya Kupası bileti almasının ardından moral depoladı.

Macar futbolcu Roland Sallai, Portekiz deplasmanında 2-2 sona eren maçta forma giydi ve Macaristan, 2-2'lik beraberlikle ikincilik yolunda önemli bir adım attı.

Galatasaraylı milli oyuncuların moralli dönecek olması ile Okan Buruk'un eli güçlendi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
