Galatasaray'da milli ara motivasyonu!

Galatasaray'da milli takımlarına giden futbolcularla ilgili performanslarıyla Okan Buruk'un yüzünü güldürdü.
Bir önceki milli arada sakatlanan Victor Osimhen, bu kez Benin ile oynanan maça damga vurdu ve karşılaşmada 3 gol attı. Nijeryalı yıldız, bu milli arayı sorunsuz geçti.
A MİLLİ TAKIM
A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarında aldığı iyi sonuçlar milli futbolcuları da olumlu etkiledi. Yunus Akgün Gürcistan'a gol atarken, Abdülkerim 2 maçta da başarılı performans sergiledi. Uğurcan Çakır kalesinde güven verdi. Eren Elmalı ise Gürcistan maçında 11 başlayıp diri gözüktü. Cezası nedeniyle Bulgaristan maçında oynayamayan Barış Alper Yılmaz da Gürcistan'a karşı 26 dakika süre buldu ve milli coşkuya ortak oldu.
Mario Lemina, Gabon'un Burundi'yi mağlup ettiği maçta forma giydi ve fileleri havalandırdı. Ismail Jakobs da Senegal milli takımına katıldı ve milli takımının Dünya Kupası bileti almasının ardından moral depoladı.
Macar futbolcu Roland Sallai, Portekiz deplasmanında 2-2 sona eren maçta forma giydi ve Macaristan, 2-2'lik beraberlikle ikincilik yolunda önemli bir adım attı.
Galatasaraylı milli oyuncuların moralli dönecek olması ile Okan Buruk'un eli güçlendi.
