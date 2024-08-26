Galatasaray'da Mertens yerine Batshuayi

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Young Boys ile salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında sahaya süreceği 11'i belirledi.
ERKEN SKOR İÇİN BATSHUAYI
Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, İsviçre'deki ilk maçta yedek soyundurduğu ve ikinci yarı oyuna girerek 2 gol atan Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya sürme kararı aldı. Dries Mertens'in yerine oynayacak olan Belçikalı golcünün hareketli forvet olarak Icardi'nin arkasında yer alacağı öğrenildi. Çift forvete dönerek Batshuayi'yi maçın ana planında kullanma kararı alan Okan Buruk'un böylece skor avantajını erken elde etmek istediği bildirildi.
HÜCUM ÜÇLÜSÜ DEĞİŞMİYOR
Hücum hattındaki Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi üçlüsü değişmeyecek. Sarı-kırmızılılarda ilk maçta olduğu gibi orta alanda Lucas Torreira ile beraber Gabriel Sara görev yapacak.
İsviçre'deki karşılaşmada performanslarıyla geçer not alamayan bekler Elias Jelert ve Derrick Köhn ise salı günü yine sahada olacak.
STOPERDE KAAN AYHAN
Sarı-kırmızılı takımda ilk maçta kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakçı'nın cezasında Victor Nelsson'un partneri cezadan dönecek Kaan Ayhan olacak. Aslan'da kaleyi ise sakatlığını atlatan Fernando Muslera koruyacak.
OKAN BURUK'UN BELİRLEDİĞİ İLK 11
ERKEN SKOR İÇİN BATSHUAYI
Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, İsviçre'deki ilk maçta yedek soyundurduğu ve ikinci yarı oyuna girerek 2 gol atan Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya sürme kararı aldı. Dries Mertens'in yerine oynayacak olan Belçikalı golcünün hareketli forvet olarak Icardi'nin arkasında yer alacağı öğrenildi. Çift forvete dönerek Batshuayi'yi maçın ana planında kullanma kararı alan Okan Buruk'un böylece skor avantajını erken elde etmek istediği bildirildi.
HÜCUM ÜÇLÜSÜ DEĞİŞMİYOR
Hücum hattındaki Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi üçlüsü değişmeyecek. Sarı-kırmızılılarda ilk maçta olduğu gibi orta alanda Lucas Torreira ile beraber Gabriel Sara görev yapacak.
İsviçre'deki karşılaşmada performanslarıyla geçer not alamayan bekler Elias Jelert ve Derrick Köhn ise salı günü yine sahada olacak.
STOPERDE KAAN AYHAN
Sarı-kırmızılı takımda ilk maçta kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakçı'nın cezasında Victor Nelsson'un partneri cezadan dönecek Kaan Ayhan olacak. Aslan'da kaleyi ise sakatlığını atlatan Fernando Muslera koruyacak.
OKAN BURUK'UN BELİRLEDİĞİ İLK 11