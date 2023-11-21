Galatasaray'da Mauro Icardi müjdesi: Artık iğne yok

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi, milli arada tamamen iyileşti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mauro Icardi müjdesi: Artık iğne yok
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21 Kasım 2023 08:42
Son güncelleme 21 Kasım 2023 08:52
Galatasaray'da yaklaşık 1 aydır iğneyle maçlara çıkan ve skora katkı yapmakta zorlanan Mauro Icardi, sakatlığını atlattı.

MİLLİ ARADA DİNLENDİ

Arjantinli yıldız, böylece iğneyle maçlara çıkmayacak, daha rahat vuruş yapabilecek. Yıldız golcü, takıma verilen 4 günlük izinde idmanlara katılmadı. Milli arayı dinlenerek geçirdi.

MANU ÖNÜNDE EN BÜYÜK KOZ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan golcü futbolcu, 15 gol atıp 3 asistlik katkı verdi. Cimbom'un yıldız golcü Şampiyonlar Ligi'nde 29 Kasım'da oynanacak Manchester United maçında takımının en büyük kozlarından biri olacak.

 
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