Galatasaray'da yaklaşık 1 aydır iğneyle maçlara çıkan ve skora katkı yapmakta zorlanan Mauro Icardi, sakatlığını atlattı.
MİLLİ ARADA DİNLENDİ
Arjantinli yıldız, böylece iğneyle maçlara çıkmayacak, daha rahat vuruş yapabilecek. Yıldız golcü, takıma verilen 4 günlük izinde idmanlara katılmadı. Milli arayı dinlenerek geçirdi.
MANU ÖNÜNDE EN BÜYÜK KOZ
Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan golcü futbolcu, 15 gol atıp 3 asistlik katkı verdi. Cimbom'un yıldız golcü Şampiyonlar Ligi'nde 29 Kasım'da oynanacak Manchester United maçında takımının en büyük kozlarından biri olacak.
MİLLİ ARADA DİNLENDİ
Arjantinli yıldız, böylece iğneyle maçlara çıkmayacak, daha rahat vuruş yapabilecek. Yıldız golcü, takıma verilen 4 günlük izinde idmanlara katılmadı. Milli arayı dinlenerek geçirdi.
MANU ÖNÜNDE EN BÜYÜK KOZ
Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan golcü futbolcu, 15 gol atıp 3 asistlik katkı verdi. Cimbom'un yıldız golcü Şampiyonlar Ligi'nde 29 Kasım'da oynanacak Manchester United maçında takımının en büyük kozlarından biri olacak.