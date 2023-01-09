Galatasaray'da Mauro Icardi golle döndü

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sakatlık sonrası sahalara döndüğü ilk maçında golünü attı.
Maçın 76. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna giren Icardi, 90+10. dakikada takımının 3. golünü kaydetti.
Beşiktaş derbisinde de 2 gol atan Arjantinli futbolcu, ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.
Sarı-kırmızılı takımın 30 Kasım'da yaptığı antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Icardi, ligde 3 maç aradan sonra formasına kavuştu.
Maçın 76. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna giren Icardi, 90+10. dakikada takımının 3. golünü kaydetti.
Beşiktaş derbisinde de 2 gol atan Arjantinli futbolcu, ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.
Sarı-kırmızılı takımın 30 Kasım'da yaptığı antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Icardi, ligde 3 maç aradan sonra formasına kavuştu.
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