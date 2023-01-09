Galatasaray'da Mauro Icardi golle döndü

Mauro Icardi, sakatlık sonrası sahalara döndüğü ilk maçında golle buluştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Mauro Icardi golle döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2023 00:34
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sakatlık sonrası sahalara döndüğü ilk maçında golünü attı.

Maçın 76. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna giren Icardi, 90+10. dakikada takımının 3. golünü kaydetti.

Beşiktaş derbisinde de 2 gol atan Arjantinli futbolcu, ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın 30 Kasım'da yaptığı antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Icardi, ligde 3 maç aradan sonra formasına kavuştu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ