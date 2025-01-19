Galatasaray'da maç sonu acil toplantı

Galatasaray'da Hatayspor maçı sonrası Muslera, Osimhen, Torreira ve Mertens soyunma odasında 'acil toplantı' yaptı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da maç sonu acil toplantı
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19 Ocak 2025 12:36
Süper Lig'in ikinci yarısına Hatayspor beraberliği ile başlayan Galatasaray'da takımın yıldızları hemen harekete geçirdi. Muslera, Osimhen, Torreira ve Mertens soyunma odasında 'acil toplantı' yaptı, takım arkadaşlarına, "Böyle kötü oynamaya hakkımız yok. Bir an önce toparlanmalıyız" dedi. Bu isimler daha sonra kameraların karşısına geçti.

Osimhen, "Hatalarımızdan ders çıkararak daha iyisini yapmaya çalışacağız. Büyük işler başaracağımıza inanıyorum" derken, Muslera, "Futbolda bazen böyle uyandırmaya ihtiyaç oluyor. Bu açıdan rahat hissedebiliriz" ifadesini kullandı. Mertens de "Şu ana kadar sadece 3 maç berabere kaldık. Dolayısıyla pozitif kalmalıyız" diyerek umut dağıttı.

Bu sözlere rağmen Galatasaray'daki eksikler dikkat çekici. Savunmada sıkıntı yaşanıyor, her maç gol yeniyor. Eyüp ve Hatay maçlarında 7.79'luk gol beklentisi vardı, 4 puan bırakıldı. Bitiricilik de Cimbom'un büyük sorunu. Kerem, Muslera, Abdülkerim, Torreira'nın yaşadığı form düşüklüğüne Okan Buruk çare bulamadı. Sara'nın yokluğunda orta saha etkisiz kaldı.



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