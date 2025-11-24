24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Galatasaray'da kriz: Real Madrid ve Manchester City örneği!

Sakatlık kriziyle uğraşan Galatasaray, geçmiş dönemde aynı sorunlarla karşılaşan Manchester City ve Real Madrid'i hatırlattı.

calendar 24 Kasım 2025 10:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kriz: Real Madrid ve Manchester City örneği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, bu sezon futbolcularının yaşadığı sakatlıklarla dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılı takımda şu anda 8 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Galatasaray, yaşadığı bu krizle geçen yıl benzer sorunları yaşayan Manchester City ve Real Madrid'i hatırlattı.


Real Madrid ve Manchester City, geçen sezon önemli futbolcularının sakatlıkları ve uzun süreli tedavileri nedeniyle zirveden uzak kalmıştı. Sarı-kırmızılı takım ise iki dev ekibin aksine ligde ve Avrupa'da yoluna devam ediyor.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçının ardından takımdaki sakatlıklarla ilgili şu sözleri kullandı:

"Çok fazla maç oynanıyor. Milli arada birçok oyuncu sakatlandı. Futbolcular artık her turnuvada, maçta oynayacak robot gibi görülüyor. Teknik direktörler için bu süreçleri yönetmek zor oluyor. Oyuncularımızın milli takımlarda ne yaptığını tam olarak bilemiyoruz. O yüzden milli takım dönüşleri zor oluyor. Bu dönemde de onu yaşıyoruz. Son 4 senede çok fazla sakatlık yaşayan bir takım değiliz. Diğer takımlara göre daha az sakatlık yaşadık."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.