Galatasaray'da kriz: Real Madrid ve Manchester City örneği!

Galatasaray, bu sezon futbolcularının yaşadığı sakatlıklarla dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılı takımda şu anda 8 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.
Galatasaray, yaşadığı bu krizle geçen yıl benzer sorunları yaşayan Manchester City ve Real Madrid'i hatırlattı.
Real Madrid ve Manchester City, geçen sezon önemli futbolcularının sakatlıkları ve uzun süreli tedavileri nedeniyle zirveden uzak kalmıştı. Sarı-kırmızılı takım ise iki dev ekibin aksine ligde ve Avrupa'da yoluna devam ediyor.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçının ardından takımdaki sakatlıklarla ilgili şu sözleri kullandı:
"Çok fazla maç oynanıyor. Milli arada birçok oyuncu sakatlandı. Futbolcular artık her turnuvada, maçta oynayacak robot gibi görülüyor. Teknik direktörler için bu süreçleri yönetmek zor oluyor. Oyuncularımızın milli takımlarda ne yaptığını tam olarak bilemiyoruz. O yüzden milli takım dönüşleri zor oluyor. Bu dönemde de onu yaşıyoruz. Son 4 senede çok fazla sakatlık yaşayan bir takım değiliz. Diğer takımlara göre daha az sakatlık yaşadık."
