Galatasaray'da kritik gün: Zaniolo!

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo konusunda önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İtalya'ya geri dönmek isteyen 24 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen Atalanta ve Fiorentina ile görüşmeler devam ediyor.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ
Galatasaray, Zaniolo'nun olası transferinden 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus bekliyor.
KISA SÜREDE NETLİK KAZANACAK
İtalyan basınında yer alan habere göre, yıldız futbolcunun transferinde bugünün (cuma) kritik olabileceği belirtildi.
Zaniolo'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
İtalya'ya geri dönmek isteyen 24 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen Atalanta ve Fiorentina ile görüşmeler devam ediyor.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ
Galatasaray, Zaniolo'nun olası transferinden 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus bekliyor.
KISA SÜREDE NETLİK KAZANACAK
İtalyan basınında yer alan habere göre, yıldız futbolcunun transferinde bugünün (cuma) kritik olabileceği belirtildi.
Zaniolo'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.