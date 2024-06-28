Galatasaray'da kritik gün: Zaniolo!

Galatasaray'da İtalya'ya dönmesi beklenen Nicolo Zaniolo'nun transferi konusunda bugün kritik gelişmeler olabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kritik gün: Zaniolo!
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28 Haziran 2024 01:57
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo konusunda önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İtalya'ya geri dönmek isteyen 24 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen Atalanta ve Fiorentina ile görüşmeler devam ediyor.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ

Galatasaray, Zaniolo'nun olası transferinden 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus bekliyor.

KISA SÜREDE NETLİK KAZANACAK

İtalyan basınında yer alan habere göre, yıldız futbolcunun transferinde bugünün (cuma) kritik olabileceği belirtildi.

Zaniolo'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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