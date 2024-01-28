Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na izin yok

Galatasaray teklifler alan Kerem Aktürkoğlu'nu devre arasında satmayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na izin yok
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28 Ocak 2024 12:55
Hem Galatasaray formasıyla Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde hem de A Milli Takım formasıyla müthiş bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerini peşinden koşturuyor.

Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın 25 yaşındaki futbolcuyu bu dönemde satma niyeti kesinlikle yok. Galatasaray'da Kerem'le özel bir görüşme yapıldığı ve "Astronomik bir teklif gelmedikçe sezon sonuna kadar beraberiz" kararı alındığı öğrenildi. Yönetim, Kerem'le ilgilenen kulüplere de "Sezon sonunda görüşelim" diyerek kapıyı kapatıyor.

25 yaşındaki Kerem, Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 34 maçta 12 gol 8 asist kaydetti.

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