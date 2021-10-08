Galatasaray'da kanat transferinde rota: Mısır!

Ara transfer sezonunda köklü bir değişikliğe gitmesi beklenen Galatasaray'da, önemli gelişmeler yaşanıyor. Mısır basını, şu anda Pyramids takımında forma giyen kanat oyuncusu Ramadan Sobhi'yi, Galatasaray'a yazdı.



Haberde, Ramadan Sobhi'ye Avrupa'dan 4 kulübün ilginin bulunduğu kaydedilirken, yıldız isme gelen teklifler ve diğer bilgilere yer verildi.



TOKYO OLİMPİYATLARI'NDA YENİDEN ÇIKIŞ



Sobhi, daha önce İngilere'de Stoke ve Huddersfield formaları giyerken, kendini yeniden Mısır Ligi'nde bulmuştu. Yıldız isim, Mısır Milli Takımı ile katıldığı Tokyo Olimpiyatları'nda kendini yeniden göstermeyi başardı.



Avrupa kulüplerinin, oyuncunun transferini görüşmek üzere menajer Ali Saqr ile temasa geçtiği dile getirilirken, ilk resmi teklifin Alman ekibi Hoffenheim'dan geldiği aktarıldı.



Hoffenheim, Sobhi'yi transfer etmek için Pyramids kulübüne 1.5 milyon euro kiralama va 5 milyon euro satın alma opsiyonlu teklif yaptı.



GALATASARAY DA DEVREDE



Bununla beraber Galatasaray'ın, Ramadan Sobhi'nin menajeri ve Pyramids yetkilileriyle görüşmek için özel bir toplantı talep ettiği, oyuncunun transferi için ciddi olduğu öğrenildi.



Öte yandan Ramadan Sobhi'ye Trabzonspor ve RB Leipzig'in de ilgi duyduğu gelen bilgiler arasında.



