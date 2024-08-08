Galatasaray'da Jelert'ten haber bekleniyor!

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılılar'da yeni transferlerin oynama durumu merak yaratmış durumda.
JELERT'TEN HABER BEKLENİYOR
Cim Bom'un, Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag'dan kadrosuna kattığı Elias Jelert, ağrıları nedeniyle Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında forma giymemişti. Genç sağ bek akabinde de idmanlarda takımla birlikte çalışmadı. Jelert'in Hatayspor maçındaki durumu da merak konusu olmuştu.
OYNAMASI ÇOK ZOR
21 yaşındaki oyuncunun bu anlamda Hatayspor karşılaşmasında da forma giymesinin çok zor olduğu bildirildi. Sağlık ekibinin, Danimarkalı oyuncuyu bir an önce hazır hale getirmeye çalıştığı öğrenildi.
JELERT'TEN HABER BEKLENİYOR
Cim Bom'un, Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag'dan kadrosuna kattığı Elias Jelert, ağrıları nedeniyle Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında forma giymemişti. Genç sağ bek akabinde de idmanlarda takımla birlikte çalışmadı. Jelert'in Hatayspor maçındaki durumu da merak konusu olmuştu.
OYNAMASI ÇOK ZOR
21 yaşındaki oyuncunun bu anlamda Hatayspor karşılaşmasında da forma giymesinin çok zor olduğu bildirildi. Sağlık ekibinin, Danimarkalı oyuncuyu bir an önce hazır hale getirmeye çalıştığı öğrenildi.