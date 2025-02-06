Galatasaray'da ipler kopuyor: Eren Elmalı!

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Eren Elmalı için Trabzonspor'un kapısını çaldı ve kulüpler anlaşma noktasına geldi. Galatasaray, daha sonra fiyat düşürdü. Galatasaray ile Trabzonspor arasında ipler kopma noktasına geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da ipler kopuyor: Eren Elmalı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2025 23:59
Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşandı.

Galatasaray, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı için bordo-mavililerin kapısını yeniden çaldı. Galatasaray, milli futbolcu için 5 milyon euro seviyelerine çıktı ve taraflar anlaşma noktasına geldi.

61 Saat'te yer alan habere göre, Galatasaray, bu gelişmenin ardından fiyat düşürdü. Galatasaray'ın fiyat düşürmesiyle birlikte sarı-kırmızılılar ile  Trabzonspor arasındaki ipler kopma noktasına geldi.

PERFORMANSI

Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Milli takım ile de 14 maça çıkan genç sol bekin piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gözüküyor.

Eren Elmalı bu sezon ise Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı ve 1 asist kaydetti. 
*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery