Galatasaray'da ipler kopuyor: Eren Elmalı!

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşandı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Galatasaray, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı için bordo-mavililerin kapısını yeniden çaldı. Galatasaray, milli futbolcu için 5 milyon euro seviyelerine çıktı ve taraflar anlaşma noktasına geldi.
61 Saat'te yer alan habere göre, Galatasaray, bu gelişmenin ardından fiyat düşürdü. Galatasaray'ın fiyat düşürmesiyle birlikte sarı-kırmızılılar ile Trabzonspor arasındaki ipler kopma noktasına geldi.
PERFORMANSI
Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Milli takım ile de 14 maça çıkan genç sol bekin piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gözüküyor.
Eren Elmalı bu sezon ise Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.
Galatasaray, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı için bordo-mavililerin kapısını yeniden çaldı. Galatasaray, milli futbolcu için 5 milyon euro seviyelerine çıktı ve taraflar anlaşma noktasına geldi.
61 Saat'te yer alan habere göre, Galatasaray, bu gelişmenin ardından fiyat düşürdü. Galatasaray'ın fiyat düşürmesiyle birlikte sarı-kırmızılılar ile Trabzonspor arasındaki ipler kopma noktasına geldi.
PERFORMANSI
Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Milli takım ile de 14 maça çıkan genç sol bekin piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gözüküyor.
Eren Elmalı bu sezon ise Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.