Galatasaray'da imza: Metehan

Galatasaray, Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzattığını açıkladı.

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Galatasaray'da imza: Metehan
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10 Aralık 2024 18:02
Son güncelleme 10 Aralık 2024 18:05
Galatasaray, Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Galatasaray altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı kırmızılı formayı 7 kez giydi. 1 asist yapan Metehan, 287 dakika süre aldı.

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