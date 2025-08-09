10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-232'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-030'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-031'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-187'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi!

Galatasaray, İlkay Gündoğan'la prensipte anlaştı. Türk asıllı Alman yıldız için yüksek maaş teklif eden sarı-kırmızılılar, Manchester City ile pazarlıklara başlayacak.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi!
Galatasaray'ın orta sahaya takviye planlarında İlkay Gündoğan yeniden gündeme geldi.

Fichajes'te yer alan habere göre; Sarı kırmızılılar, orta saha pozisyonu için İlkay Gündoğan'la görüşme gerçekleştirdi.

Deneyimli futbolcuyla prensipte anlaşma sağlandı. Türk asıllı Alman milli futbolcuya yüksek maaş önerisinin yapıldığı ve Manchester City ile pazarlıkların başlayacağı öğrenildi. 



Haberde, 34 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili şu bilgiler verildi: "Alman milli futbolcu, yeniden sahada vazgeçilmez olacağı yeni bir takım arıyor. İlkay, pek çok kişinin beklemediği yeni bir adresle prensip anlaşmasına vardı: İstanbul'un Galatasaray kulübü. Galatasaray, Alman milli futbolcuyu ikna etmek için ciddi bir ekonomik çaba göstermeye hazır. Son yıllarda tecrübeli ve kendini kanıtlamış futbolculara yatırım yapan Sarı-Kırmızılılar, İngiliz kulübüyle olan sözleşmesinin sonuna gelen orta saha oyuncusuna yüksek seviyede bir maaş teklif etti." 

GUARDİOLA'NIN ÖVGÜSÜNÜ ALDI

Alman oyuncunun olası ayrılığı, Guardiola için önemli bir kayıp anlamına gelecek. İspanyol teknik adam, Gündoğan'ın taktiksel zekasını ve soyunma odasındaki liderliğini her zaman övgüyle anmıştı. Tüm işaretler Gündoğan'ın Etihad'daki döneminin sona erdiğini ve Galatasaray'ın onun bir sonraki durağı olacağını gösteriyor. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
