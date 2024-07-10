Galatasaray'da iki yerli için ayrılık kararı!

Kiralık oyuncuların da geri dönmesiyle birlikte Galatasaray'daki toplam oyuncu sayısı da ciddi şekilde artmış durumda.
Yaz kampı kalabalık geçse de Okan Buruk kamp sonunda birçok oyuncuyla yolların ayrılmasını istiyor. Kamp süreci bu kararda etkin rol oynayacak. Ancak Buruk şimdiden birkaç ismin üzerini çizdi.
Bu oyuncuların başında Halil ve Kazımcan geliyor. İki gence de Süper Lig kulüplerinden teklifler var.
Özellikle Eyüpspor, Halil konusunda ısrarcı. Galatasaray Yönetimi, iki oyuncunun transferi için de kolaylık sağlayacak.
Yaz kampı kalabalık geçse de Okan Buruk kamp sonunda birçok oyuncuyla yolların ayrılmasını istiyor. Kamp süreci bu kararda etkin rol oynayacak. Ancak Buruk şimdiden birkaç ismin üzerini çizdi.
Bu oyuncuların başında Halil ve Kazımcan geliyor. İki gence de Süper Lig kulüplerinden teklifler var.
Özellikle Eyüpspor, Halil konusunda ısrarcı. Galatasaray Yönetimi, iki oyuncunun transferi için de kolaylık sağlayacak.
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