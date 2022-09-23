Konyaspor'u mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyan Galatasaray, milli arada hazırlıklarını sürdürürken çalışmalara Mauro Icardi ve Juan Mata'nın damga vurduğu öğrenildi.



Her iki yıldız ismin liderliğinde çalışmaların sürdüğü bildirildi. Icardi'nin her geçen gün form tuttuğu ve antrenmanlarda attığı gollerle dikkat çektiği aktarıldı. Takıma gecikmeli katılan Arjantinli forvetin fiziksel olarak da gelişim gösterdiği ve kondisyonun bir hayli iyiye gittiği vurgulandı. Adana Demirspor maçında ilk 11'de yer alması beklenen golcü futbolcunun yanı sıra Juan Mata'nın da antrenmanlardaki görüntüsü ile dikkatleri çektiği belirlendi. İspanyol yıldızın kondisyon olarak hazır olmasa bile tekniğiyle kendisini hemen hissettirdiği ve çalışmalarda fark yarattığı kaydedildi. Mata'nın antrenmanlardaki pasları ve şutlarının büyük beğeni topladığı ifade edildi. Fiziksel olarak hazır duruma geldiğinde Mata'nın çok büyük katkılar sunacağı savunuldu.



25 maç oynarsa 1 sezon uzayacak



Galatasaray'la 1+1 senelik sözleşme imzalayan Juan Mata'nın opsiyon şartı ortaya çıktı.



İspanyol futbolcunun ligde 25 maçta 45 dakika ve üzerinde süre alması durumunda sözleşmesinin 1 sene otomatik uzayacağı belirtildi. 1.9 milyon euro kazanan Mata, kontratının yenilenmesi halinde de yine aynı rakamı alacak.







