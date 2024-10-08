Galatasaray'da Icardi tartışması!

Galatasaray'da Mauro Icardi, 10 maçta 1'i penaltıdan 3 gol atabildi. Arjantinli yıldız milli arayı fırsat bilip İstanbul'dan ayrıldı.
Golcü futbolcu, Alanyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte galibiyet sevincine katılmadan soyunma odasının yolunu tuttu ve stattan ayrılırken valiziyle tatil yoluna koyuldu.
Okan Buruk, Alanyaspor maçının ardından, Icardi için, "Yüzde 100'ünü vermeye çalışıyor. Oyunun içerisine girmeye çalışıyor. Sakatlıktan geldi. Sakatlıktan gelen oyuncunun takımın içerisine girmesi, bu kadar iyi niyetli olması, takıma değer vermesi, oynamak istemesi bile önemli. Bizim yıldızımız. Bazen sahada durması bile hem rakipler için hem arkadaşları için önemli şeyler sağlıyor. 2 senedir yaptıkları, attığı goller, Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Milli ara ona da çok yarayacak. Oynadığı oyundan ve performansından memnunum." diye konuştu.
CAMİADA TARTIŞMA YARATTI
10 maçta sadece 3 gol, 2 asist üretebilen; Mertens, Barış Alper, Yunus ve Batshuayi'den daha az gol atan Icardi için Okan Buruk, "Milli ara ona da çok yarayacak" dese de süper yıldız, aynı gece özel uçakla Arjantin'in yolunu tuttu.
Muslera ve Torreira'nın da olduğu uçaktan paylaşımlar yapan Icardi'nin geçen hafta da Paris'te olduğu öğrenildi. Tatillerdeki sık yolculuklar camiada tartışmalara neden oldu.
Öte yandan Icardi'nin Galatasaray ile sözleşmesinde özel uçak kullanımıyla ilgili madde olduğu ortaya çıktı.
Golcü futbolcu, Alanyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte galibiyet sevincine katılmadan soyunma odasının yolunu tuttu ve stattan ayrılırken valiziyle tatil yoluna koyuldu.
Okan Buruk, Alanyaspor maçının ardından, Icardi için, "Yüzde 100'ünü vermeye çalışıyor. Oyunun içerisine girmeye çalışıyor. Sakatlıktan geldi. Sakatlıktan gelen oyuncunun takımın içerisine girmesi, bu kadar iyi niyetli olması, takıma değer vermesi, oynamak istemesi bile önemli. Bizim yıldızımız. Bazen sahada durması bile hem rakipler için hem arkadaşları için önemli şeyler sağlıyor. 2 senedir yaptıkları, attığı goller, Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Milli ara ona da çok yarayacak. Oynadığı oyundan ve performansından memnunum." diye konuştu.
CAMİADA TARTIŞMA YARATTI
10 maçta sadece 3 gol, 2 asist üretebilen; Mertens, Barış Alper, Yunus ve Batshuayi'den daha az gol atan Icardi için Okan Buruk, "Milli ara ona da çok yarayacak" dese de süper yıldız, aynı gece özel uçakla Arjantin'in yolunu tuttu.
Muslera ve Torreira'nın da olduğu uçaktan paylaşımlar yapan Icardi'nin geçen hafta da Paris'te olduğu öğrenildi. Tatillerdeki sık yolculuklar camiada tartışmalara neden oldu.
Öte yandan Icardi'nin Galatasaray ile sözleşmesinde özel uçak kullanımıyla ilgili madde olduğu ortaya çıktı.