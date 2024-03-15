Galatasaray'da 'Icardi mevsimi' geri dönecek mi?

Galatasaray'ın hücumdaki en önemli gol silahı Mauro Icardi, geçen sezonki rakamlarının gerisinde...
Şampiyonlukla noktalanan 2022-23'te 24 maçta 22 gol - 7 asistle 29 kez skor katkısında bulunan Arjantinli, 2023-24'te ise 25 maçta 15 gol - 7 asist üretti ve skor katkısı 22'de kaldı.
Bu düşüşe karşın; Süper Lig'de son iki sezonda en fazla maçta (9) hem gol atan hem de asist yapan oyuncu olan Mauro Icardi'nin kalan 9 maçtaki performansı merak konusu.
İLK 15'TE 9, SON 9'DA 13
30 yaşındaki deneyimli forvetin bu sezon son 9 haftada sergileyeceği performans, Cimbom'un da ligin de kaderini belirleyecek.
Sarı-kırmızılılar bu dönemde 'Icardi mevsimi'ne güveniyor. Dünyaca ünlü yıldız, geçen sezonun son 9 haftasında sazı eline alarak toplam 13 gol - 1 asist üretmiş, ezeli rakiplere karşı iki derbide de ağları sarsmıştı.
Mauro Icardi geçen sezonki 22 golünün 13'ünü son 9 maçta; diğer 9 golünü ise daha önceki 15 maçta atmıştı.
ICARDI'YE KİM EŞLİK EDECEK?
Galatasaray, şampiyon olduğu geçen sezona göre daha az gol atsa da skora katkı yapanların sayısı artıyor.
Golcüler kervanına son olarak Torreira ve Köhn de katıldı. Sarı-kırmızılı takımın kadrosundaki 16 oyuncu, üç kulvarda ağları sarstı. Ligde Kerem Aktürkoğlu'nun 11, Zaha'nın 9, Kerem Demirbay'ın 5, Mertens'in ise 4 golü bulunuyor.
Şampiyonlukla noktalanan 2022-23'te 24 maçta 22 gol - 7 asistle 29 kez skor katkısında bulunan Arjantinli, 2023-24'te ise 25 maçta 15 gol - 7 asist üretti ve skor katkısı 22'de kaldı.
Bu düşüşe karşın; Süper Lig'de son iki sezonda en fazla maçta (9) hem gol atan hem de asist yapan oyuncu olan Mauro Icardi'nin kalan 9 maçtaki performansı merak konusu.
İLK 15'TE 9, SON 9'DA 13
30 yaşındaki deneyimli forvetin bu sezon son 9 haftada sergileyeceği performans, Cimbom'un da ligin de kaderini belirleyecek.
Sarı-kırmızılılar bu dönemde 'Icardi mevsimi'ne güveniyor. Dünyaca ünlü yıldız, geçen sezonun son 9 haftasında sazı eline alarak toplam 13 gol - 1 asist üretmiş, ezeli rakiplere karşı iki derbide de ağları sarsmıştı.
Mauro Icardi geçen sezonki 22 golünün 13'ünü son 9 maçta; diğer 9 golünü ise daha önceki 15 maçta atmıştı.
ICARDI'YE KİM EŞLİK EDECEK?
Galatasaray, şampiyon olduğu geçen sezona göre daha az gol atsa da skora katkı yapanların sayısı artıyor.
Golcüler kervanına son olarak Torreira ve Köhn de katıldı. Sarı-kırmızılı takımın kadrosundaki 16 oyuncu, üç kulvarda ağları sarstı. Ligde Kerem Aktürkoğlu'nun 11, Zaha'nın 9, Kerem Demirbay'ın 5, Mertens'in ise 4 golü bulunuyor.