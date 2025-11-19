Galatasaray'da Icardi klasiği: İznini uzattı!

Galatasaray 'da milli maç arasına denk gelen izin sürecinde Mauro Icardi yine gündemin merkezine oturdu.

Teknik Direktör Okan Buruk'un Kocaelispor maçındaki yenilgi sonrası futbolculara dört gün izin vermesine rağmen, Arjantin'e giden Icardi'nin bu süreyi özel izin alarak 10 güne çıkardığı öğrenildi.

GALADA GÖRÜNTÜLENMESİ TARTIŞMA YARATTI

Muslera'nın ardından kaptanlığa getirilen Icardi'nin bu davranışı sarı-kırmızılı camiada soru işaretleri oluşturdu.

Osimhen'in sakatlığı nedeniyle takıma daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönemde yıldız golcünün Arjantin'de sevgilisi China Suarez ile birlikte bir filmin galasına katılması, sosyal medyada büyük tepki topladı.

TORREIRA ÖRNEĞİ GÜNDEME GELDİ

Galatasaraylı taraftarlar, babası kalp krizi geçirmesine rağmen takımı yalnız bırakmayan Lucas Torreira'yı örnek göstererek Icardi'yi eleştirdi.

Uruguaylı futbolcunun profesyonelliği, Arjantinli yıldızla sık sık kıyaslandı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINA 11'DE BAŞLAMAYACAK

Uzun seyahat, izin süresinin uzaması ve fiziksel–mental olarak hazır görünmemesi nedeniyle Icardi'nin Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlamayacağı öğrenildi.

Taraftarların bir kısmı Icardi'nin profesyonellikten uzaklaştığını savunurken, diğer kısmı ise takımın hücum gücünde hâlâ en kritik isim olduğunu belirterek golcüye sahip çıkıyor.

Galatasaray'da Icardi ile ilgili tartışmanın önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor.