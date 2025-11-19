26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Galatasaray'da Icardi klasiği: İznini uzattı!

Milli arada izin süresini 10 güne çıkaran ve Arjantin'de gala etkinliğinde görüntülenen Mauro Icardi, Osimhen'in sakatlığı nedeniyle takıma duyulan ihtiyacın arttığı dönemde tepki çekti.

calendar 19 Kasım 2025 13:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Icardi klasiği: İznini uzattı!
Galatasaray'da milli maç arasına denk gelen izin sürecinde Mauro Icardi yine gündemin merkezine oturdu.
 
Teknik Direktör Okan Buruk'un Kocaelispor maçındaki yenilgi sonrası futbolculara dört gün izin vermesine rağmen, Arjantin'e giden Icardi'nin bu süreyi özel izin alarak 10 güne çıkardığı öğrenildi.
 
GALADA GÖRÜNTÜLENMESİ TARTIŞMA YARATTI
 
Muslera'nın ardından kaptanlığa getirilen Icardi'nin bu davranışı sarı-kırmızılı camiada soru işaretleri oluşturdu.
 
Osimhen'in sakatlığı nedeniyle takıma daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönemde yıldız golcünün Arjantin'de sevgilisi China Suarez ile birlikte bir filmin galasına katılması, sosyal medyada büyük tepki topladı.
 
TORREIRA ÖRNEĞİ GÜNDEME GELDİ
 
Galatasaraylı taraftarlar, babası kalp krizi geçirmesine rağmen takımı yalnız bırakmayan Lucas Torreira'yı örnek göstererek Icardi'yi eleştirdi.
 
Uruguaylı futbolcunun profesyonelliği, Arjantinli yıldızla sık sık kıyaslandı.
 
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINA 11'DE BAŞLAMAYACAK
 
Uzun seyahat, izin süresinin uzaması ve fiziksel–mental olarak hazır görünmemesi nedeniyle Icardi'nin Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlamayacağı öğrenildi.
 
Taraftarların bir kısmı Icardi'nin profesyonellikten uzaklaştığını savunurken, diğer kısmı ise takımın hücum gücünde hâlâ en kritik isim olduğunu belirterek golcüye sahip çıkıyor.
 
Galatasaray'da Icardi ile ilgili tartışmanın önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
