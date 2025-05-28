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Galatasaray'da her şey Osimhen'e bağlı

Galatasaray, transfer politikasını Victor Osimhen'in kararına göre alternatifli olarak şekillendirdi.

calendar 28 Mayıs 2025 09:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da her şey Osimhen'e bağlı
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Galatasaray'da tüm transfer politikası Victor Osimhen'in kararına bağlı...

Osimhen, Galatasaray'da kalmaya karar verirse bütçenin büyük kısmı bu transfer için ayrılacak ve diğer bölgeler için daha ekonomik transferler tercih edilecek.

OSIMHEN OLMAZSA YÜKSEK PROFİLLER

Nijeryalı yıldızın Galatasaray yerine başka bir takıma gitmesi halinde ise diğer plan devreye sokulacak. Bu durumda kaleci, 10 numara, kanatlar, stoper ve orta saha için daha yüksek profillere imza attırılmaya çalışacak.

ÜÇÜNCÜ BİR FORVET DE ALINACAK

Galatasaray, Icardi ve Morata'nın varlığına karşın Osimhen'in ayrılığı sonrası yine forvet transferi yapacak.

Morata ve Icardi dışında pivot özellikleri olan, atlet ve sırtı dönük bağlantı oyununu çok iyi oynayabilecek, son vuruş becerisi olan ekonomik bir golcü transfer edilecek. 


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