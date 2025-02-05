Galatasaray'da hedef iki günde iki transfer!

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi listesinin verilmesine saatler kala iki transfer için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetim stoper ve sağ beki UEFA listesine yetiştirmek istiyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da hedef iki günde iki transfer!
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05 Şubat 2025 10:22
UEFA'daki yenilmezlik serisi Ajax maçıyla bozulan Galatasaray transferde gaza bastı. UEFA Avrupa Ligi kadro bildiriminin (6 Şubat) yapılmasına artık saatler kaldı. 

Stoper, sağ bekin yanı sıra hücum bölgesine fırsat transferi kovalayan sarı-kırmızılı yönetim önümüzdeki iki günde iki transferi bitirmek istiyor.

Okan Buruk'un raporları doğrultusunda çalışan sarı-kırmızılı idareciler stoper ve sağ beki UEFA listesine kadar halletmek için girişimleri hızlandırdı.

TAVIR DEĞİŞTİRDİ

Stoperde listenin başındaki isimlerden Udinese'den Jaka Bijol'a transferin son günlerinde Aston Villa'nın talip olması oyuncunun tavrını da değiştirdi.

Daha önce Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan 25 yaşındaki Sloven futbolcu yaz transfer dönemi için Premier Lig'i beklemeye başladı.

STOPER ADAYLARI

Sarı-kırmızılı kulübün stoperdeki diğer hedefi ise Saba Goglichidze... Galatasaray Yönetimi, 21 yaşındaki Gürcü stoper için İtalya Serie A ekibi Empoli'yle görüşüyor.

Empoli'nin Goglichidze için beklentisi 10 milyon Euro'nun üzerinde; sarı-kırmızılılar bu bedeli aşağı çekmek için müzakereler yürütüyor.

GALATASARAY MASADA

Galatasaray'ın stoperdeki diğer alternatifi ise Genk'in Kolombiyalı futbolcusu Carlos Cuesta.

Sarı-kırmızılılar menajer aracılığıyla önerilen 25 yaşındaki futbolcu için de masada bulunuyor. 2019'dan bu yana Genk'te oynayan Cuesta, Davinson Sanchez'in de milli takımdan arkadaşı.

SAĞ BEK LİSTESİ

Galatasaray'ın sağ bek listesinde ise Southampton'dan Kyle Walker-Peters, Hellas Verona'da Jackson Tchatchoua ve Newcastle United'dan Kieran Trippier yer alıyor.

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