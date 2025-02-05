Galatasaray'da hedef iki günde iki transfer!

UEFA'daki yenilmezlik serisi Ajax maçıyla bozulan Galatasaray transferde gaza bastı. UEFA Avrupa Ligi kadro bildiriminin (6 Şubat) yapılmasına artık saatler kaldı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Stoper, sağ bekin yanı sıra hücum bölgesine fırsat transferi kovalayan sarı-kırmızılı yönetim önümüzdeki iki günde iki transferi bitirmek istiyor.
Okan Buruk'un raporları doğrultusunda çalışan sarı-kırmızılı idareciler stoper ve sağ beki UEFA listesine kadar halletmek için girişimleri hızlandırdı.
TAVIR DEĞİŞTİRDİ
Stoperde listenin başındaki isimlerden Udinese'den Jaka Bijol'a transferin son günlerinde Aston Villa'nın talip olması oyuncunun tavrını da değiştirdi.
Daha önce Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan 25 yaşındaki Sloven futbolcu yaz transfer dönemi için Premier Lig'i beklemeye başladı.
STOPER ADAYLARI
Sarı-kırmızılı kulübün stoperdeki diğer hedefi ise Saba Goglichidze... Galatasaray Yönetimi, 21 yaşındaki Gürcü stoper için İtalya Serie A ekibi Empoli'yle görüşüyor.
Empoli'nin Goglichidze için beklentisi 10 milyon Euro'nun üzerinde; sarı-kırmızılılar bu bedeli aşağı çekmek için müzakereler yürütüyor.
GALATASARAY MASADA
Galatasaray'ın stoperdeki diğer alternatifi ise Genk'in Kolombiyalı futbolcusu Carlos Cuesta.
Sarı-kırmızılılar menajer aracılığıyla önerilen 25 yaşındaki futbolcu için de masada bulunuyor. 2019'dan bu yana Genk'te oynayan Cuesta, Davinson Sanchez'in de milli takımdan arkadaşı.
SAĞ BEK LİSTESİ
Galatasaray'ın sağ bek listesinde ise Southampton'dan Kyle Walker-Peters, Hellas Verona'da Jackson Tchatchoua ve Newcastle United'dan Kieran Trippier yer alıyor.
Stoper, sağ bekin yanı sıra hücum bölgesine fırsat transferi kovalayan sarı-kırmızılı yönetim önümüzdeki iki günde iki transferi bitirmek istiyor.
Okan Buruk'un raporları doğrultusunda çalışan sarı-kırmızılı idareciler stoper ve sağ beki UEFA listesine kadar halletmek için girişimleri hızlandırdı.
TAVIR DEĞİŞTİRDİ
Stoperde listenin başındaki isimlerden Udinese'den Jaka Bijol'a transferin son günlerinde Aston Villa'nın talip olması oyuncunun tavrını da değiştirdi.
Daha önce Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan 25 yaşındaki Sloven futbolcu yaz transfer dönemi için Premier Lig'i beklemeye başladı.
STOPER ADAYLARI
Sarı-kırmızılı kulübün stoperdeki diğer hedefi ise Saba Goglichidze... Galatasaray Yönetimi, 21 yaşındaki Gürcü stoper için İtalya Serie A ekibi Empoli'yle görüşüyor.
Empoli'nin Goglichidze için beklentisi 10 milyon Euro'nun üzerinde; sarı-kırmızılılar bu bedeli aşağı çekmek için müzakereler yürütüyor.
GALATASARAY MASADA
Galatasaray'ın stoperdeki diğer alternatifi ise Genk'in Kolombiyalı futbolcusu Carlos Cuesta.
Sarı-kırmızılılar menajer aracılığıyla önerilen 25 yaşındaki futbolcu için de masada bulunuyor. 2019'dan bu yana Genk'te oynayan Cuesta, Davinson Sanchez'in de milli takımdan arkadaşı.
SAĞ BEK LİSTESİ
Galatasaray'ın sağ bek listesinde ise Southampton'dan Kyle Walker-Peters, Hellas Verona'da Jackson Tchatchoua ve Newcastle United'dan Kieran Trippier yer alıyor.