Galatasaray'da gözler yine Dries Mertens'in üzerinde olacak

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 5 asist ve 1 golle yıldızlaşan Mertens, Adana Demirspor karşısında önemli kozlardan olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da gözler yine Dries Mertens'in üzerinde olacak
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26 Nisan 2024 11:44
Galatasaray'da sezonun yıldızlarından Dries Mertens, son haftalara performansıyla damga vurdu. Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 5 asist ve 1 golle yıldızlaşan 37 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor karşısında önemli kozlardan olacak.

Takımın adeta beyni gibi olan tecrübeli oyuncu, Pendikspor karşısında yaptığı asistte olduğu gibi kilidi açmak istiyor. Bu sezon şutları en fazla direğe takılan (6) oyuncu olan Mertens, Adana Demir'e karşı 3 maçta da skor katkısı yapmadı.

Yıldız oyuncu geçen sezon deplasmanda oynanan ve 0-0 biten mücadelede direğe takılmıştı.

 
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