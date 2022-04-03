Galatasaray'da Gomis bu sezon 5. golünü kaydetti!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Karşılaşmada sarı kırmızılıların ilk golünü kaydeden Bafetimbi Gomis ligdeki 5. golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Gomis bu sezon 5. golünü kaydetti!
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03 Nisan 2022 00:35
Karagümrük maçında Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Bafetimbi Gomis, ligde 5. kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılıların devre arasında renklerine dahil ettiği Gomis, daha önce Göztepe maçında iki, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Bafetimbi Gomis, söz konusu gollerin üçünü penaltı atışlarından kaydetti.

Galatasaray'ın ikinci golünü atan Ryan Babel ise ligde ikinci kez topu ağlarla buluşturdu.

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