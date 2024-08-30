Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi!

Galatasaray'ın Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesi Gabriel Sara ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi!
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30 Ağustos 2024 13:08
Galatasaray'ın Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı-Kırmızılılarda, Adana Demirspor ile oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı.

"SARA, ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA YOK"

Florya'da bu sabah yapılan son antrenmanda transfer görüşmelerinde bulunan Derrick Köhn ve Wilfried Zaha'nın yanı sıra Gabriel Sara da yer almadı.

Bugün öğlen Adana'ya gidecek olan Galatasaray kafilesinde Brezilyalı orta saha oyuncusu yer almayacak.

Kaya Temel'in haberine göre; Gabriel Sara, eşinin doğumundan dolayı özel izinli olarak İngiltere'ye gitti. Adana Demirspor maçının kamp kadrosunda yer almayacak... 

 
 

 

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