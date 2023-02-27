Galatasaray'da Fredrik Midtsjö sakatlandı

Süper Lig hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa giren Galatasaray, son hazırlık maçını oynadı. İlk maçında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan, ikinci maçında Pendikspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda bilet, yayın ve reklam gelirlerinin tamamının depremzedelere bağışlandığı maçta Alanyaspor'la karşılaşırken Fredrik Midtsjö'nün sakatlığı Sarı Kırmızılı camiada moralleri bozdu.



KENDİSİNİ YERE BIRAKTI



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Norveçli orta saha, adale sakatlığı nedeniyle 32. dakikada kendisini yere bıraktı. Sağlık ekibi, tecrübeli isme sahada müdahale ederken kenara değişiklik işareti yapıldı.



OKAN BURUK YANINA GİTTİ



Oyuna devam edemeyen Midtsjö, 36. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, morali bir hayli bozuk olduğu gözlenen oyuncunun yanına giderek Midtsjö'ye destek oldu. 29 yaşındaki orta sahanın durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.



17 MAÇTA OYNADI



Sezon başı 3.5 milyon euro bonservisle AZ Alkmaar'dan transfer edilen Midtsjö, Sarı Kırmızılı formayla çıktığı 17 resmi maçta 2 asistle oynadı.





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