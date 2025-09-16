16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Galatasaray'da Frankfurt maçında üç isim kulübeye!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt karşılaşmasında fizik gücünü ön plana çıkarmak için ilk 11'de üç değişikliğe gidecek.

calendar 16 Eylül 2025 09:49
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Frankfurt maçında üç isim kulübeye!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanacak Frankfurt maçında farklı bir kadroyla çıkmayı planlıyor.

Ligde daha çok yetenekli oyuncuları sahaya süren deneyimli çalıştırıcı, Avrupa arenasında daha atlet ve mücadele gücü yüksek bir takım yaratacak.

3 İSİM KULÜBEYE

Frankfurt deplasmanında sağ bekte Roland Sallai'nin yerine Wilfried Singo'ya görev verecek Buruk, orta sahada Gabriel Sara'nın yerine Gabonlu ön libero Mario Lemina'yı oynatmayı düşünüyor.

Sakatlığı bulunan Osimhen'in maçta forma giymesi halinde Barış Alper'in Yunus Akgün yerine kanatta görev yapması bekleniyor. Barış Alper, Osimhen'in oynamadığı senaryoda ise Icardi'nin yerine forvette görev yapacak. Buruk bu değişikliklerle takımın mücadele gücünü ve fizik kapasitesini de yukarı çekmeyi planlıyor.


Bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıkan Barış Alper 3 gol, 3 asistle 6 gole katkıda bulundu. 

Puan Durumu
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
