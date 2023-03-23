Galatasaray'da fikstür avantajı: Sadece 2 kez

Milli ara öncesindeki son lig maçında deplasmanda Konyaspor'a mağlup olarak zirvede önemli bir avantajını kaybeden Galatasaray'ı, ara sonrasında nispeten rahat bir fikstür bekliyor.



Sarı-kırmızılı ekip, kalan 12 haftada sadece 2 kez İstanbul dışına çıkacak. Alanyaspor ve Ankaragücü deplasmanları haricindeki 8 maçını da kendi evinde veya İstanbul takımlarıyla oynayacak olan Galatasaray, bu süreçte 1 haftayı BAY geçerken, son haftadaki Hatay deplasmanında ise hükmen galip sayılacak.



EN ÇOK PUAN KAYBETTİĞİ DÖNEMDİ



Sarı-kırmızılıların İstanbul'daki deplasmanları Beşiktaş ve İstanbulspor'la oynanacak. Diğer 6 karşılaşmanın tamamı ise Nef Stadyumu'nda.



Ligin ilk yarısındaki periyoda bakıldığında ise aynı zamanda Galatasaray'ın en fazla puan kaybettiği dönem yaklaşıyor. 8. haftada Adana Demirspor'la deplasmanda yenişemeyen, 10. haftada Kayseri'ye yine deplasmanda mağlup olan sarı-kırmızılılar, 11. haftada da içeride Alanya ile 2-2 berabere kalmıştı. Eylül ayındaki Milli ara dönüşüne denk gelen bu fikstürde 18 puanla 8. sırada yer alan Galatasaray, daha sonra müthiş bir çıkış trendi yakalayarak zirveye ambargo koydu.



KUPADA DA AYNI TABLO



Bu kez en büyük fark ise üst üste kayıp yaşanan 2 deplasmanın, artık iç sahada oynanacak olması. Galatasaray, Milli ara dönüşünde Adana Demirspor'u seyircisinin de desteğiyle yenmesi halinde, bir sonraki haftayı BAY geçip, ardından Kayseri'yi konuk edecek ve ilk yarıdaki mağlubiyetin rövanşını alma fırsatı bulacak. Böylece sezonun son virajına girilirken, Galatasaray çok daha erken bir galibiyet serisi yakalayabilir.



Sarı-Kırmızılılar kalan bölümde işte bu fikstür avantajını en iyi şekilde kullanarak, liderlik koltuğundan hiç inmeden ligi şampiyon tamamlamayı hedefliyor. Üstelik Ziraat Türkiye Kupası'nda da Galatasaray'ı benzer bir tablo bekliyor. Çeyrek finalde Başakşehir'le kendi evinde, yani İstanbul'da karşılaşacak olan Galatasaray, adını son 4 takım arasına yazdırmaya çalışacak.





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