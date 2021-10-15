Galatasaray'da Fatih Altaylı için af ihtimali

Galatasaray için hafta sonu çok hareketli geçek. Genel Kurul gündeminin son maddesinde, "Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanması." var. Önceki gün başkanların ve ikinci başkanların katıldığı "istişare toplantısında" masaya yatırılan üyelerin durumu hakkında son kararı genel kurul verecek.



Camianın önde gelen isimleri istişare toplantısında ve camiada af eğiliminin yüksek olduğunu söylüyor. Bu durumda olan birçok genel kurul üyesi arasında en dikkat çeken isimler Galatasaray'ın eski Sicil Kurulu başkanı Serdar Eder ve gazeteci Fatih Altaylı.



SUÇLARI GÖREVE İHMAL İLE BAŞKAN'A HAKARET



Görevi ihmalden 1 yıl ceza alan Serdar Eder, mahkemeye giderek cezanın dondurulması için karar almıştı.



Serdar Eder'in yanı sıra başkanlara karşı kullandığı ağır ifadeler nedeniyle ihraç cezası alan gazeteci Fatih Altaylı'nın da durumu genel kurulda yeniden oylanacak.





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