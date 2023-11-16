Galatasaray'da devre arası transfer planı: Yerli ve milli

Galatasaray, devre arası için büyük planlar yapıyor. Nelsson'un ayrılığı sonrası yerli yıldızlar ve Ndidi ile takımı güçlendirme peşinde.

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Galatasaray'da devre arası transfer planı: Yerli ve milli
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16 Kasım 2023 09:21
Galatasaray'da devre arası transfer rotası belli oluyor. Ndombele'den çıkılırsa Ndidi'yi kadroya katmayı planlayan Cimbom'un yerli operasyonu da çizildi.

Galatasaray yönetimi, Victor Nelsson'un ayrılmak istemesi nedeniyle gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. 20-25 milyon Euro seviyesinde satış bekleyen sarı-kırmızılı kurmaylar bu parayı yerli yıldızlar için kullanmayı düşünüyor. Hedefler belli: Stopere Ozan Kabak, sol beke Rıdvan Yılmaz ve orta sahaya Salih Özcan…

G.SARAY'DAN YERLİ OPERASYONU


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