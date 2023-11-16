Galatasaray'da devre arası transfer rotası belli oluyor. Ndombele'den çıkılırsa Ndidi'yi kadroya katmayı planlayan Cimbom'un yerli operasyonu da çizildi.
Galatasaray yönetimi, Victor Nelsson'un ayrılmak istemesi nedeniyle gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. 20-25 milyon Euro seviyesinde satış bekleyen sarı-kırmızılı kurmaylar bu parayı yerli yıldızlar için kullanmayı düşünüyor. Hedefler belli: Stopere Ozan Kabak, sol beke Rıdvan Yılmaz ve orta sahaya Salih Özcan…
G.SARAY'DAN YERLİ OPERASYONU
Galatasaray yönetimi, Victor Nelsson'un ayrılmak istemesi nedeniyle gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. 20-25 milyon Euro seviyesinde satış bekleyen sarı-kırmızılı kurmaylar bu parayı yerli yıldızlar için kullanmayı düşünüyor. Hedefler belli: Stopere Ozan Kabak, sol beke Rıdvan Yılmaz ve orta sahaya Salih Özcan…
G.SARAY'DAN YERLİ OPERASYONU
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