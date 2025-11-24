Galatasaray'da Devler Ligi'ne prim!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.
US Gilloise maçını kazanması halinde Galatasaray'a UEFA'dan 2.1 milyon Euro performans ödülü gelecek.
Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax galibiyetlerini 1'er milyon euro ile ödüllendiren yönetim, aynı rakamın sözünü U.S Gilloise maçı için de verdi.
Galatasaray ile Union Saint-Gilloise arasındaki mücadele salı günü saat 20.45'te başlayacak.
