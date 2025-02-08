Galatasaray'da Cuesta öncesi istenen isim belli oldu

Galatasaray'da Carlos Cuesta transferi öncesi gündeme gelen bir başka stoper daha belli oldu: Igoh Ogbu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Cuesta öncesi istenen isim belli oldu
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08 Şubat 2025 11:36
Son güncelleme 08 Şubat 2025 11:37
Galatasaray'da Carlos Cuesta transferi öncesi gündeme gelen bir başka stoper daha belli oldu.

Çekya basınında yer alan habere göre; Galatasaray Slavia Prag'ın 24 yaşındaki stoperi Igoh Ogbu'yu istedi.

Habere göre; Galatasaray, Nijeryalı stoper için 8 milyon euro teklif etti. Ancak Slavia 12 milyon euro istedi. Taraflar anlaşamadı.

8 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı stoper, bu sezon Slavia Prag formasıyla 23 resmi maçta forma giydi.



 
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