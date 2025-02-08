Galatasaray'da Cuesta öncesi istenen isim belli oldu

Galatasaray'da Carlos Cuesta transferi öncesi gündeme gelen bir başka stoper daha belli oldu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Çekya basınında yer alan habere göre; Galatasaray Slavia Prag'ın 24 yaşındaki stoperi Igoh Ogbu'yu istedi.
Habere göre; Galatasaray, Nijeryalı stoper için 8 milyon euro teklif etti. Ancak Slavia 12 milyon euro istedi. Taraflar anlaşamadı.
8 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı stoper, bu sezon Slavia Prag formasıyla 23 resmi maçta forma giydi.
Çekya basınında yer alan habere göre; Galatasaray Slavia Prag'ın 24 yaşındaki stoperi Igoh Ogbu'yu istedi.
Habere göre; Galatasaray, Nijeryalı stoper için 8 milyon euro teklif etti. Ancak Slavia 12 milyon euro istedi. Taraflar anlaşamadı.
8 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı stoper, bu sezon Slavia Prag formasıyla 23 resmi maçta forma giydi.