Galatasaray'da çift forvet dönemi başlıyor!

Mauro Icardi'nin iyileşmesinin ardından yıldız golcüyü Osimhen ile beraber sahaya sürmek isteyen Buruk'un önünde 2 seçenek var. Ayrıca Aslan'ın yeni sistemini deneyeceği maç da belli oldu.

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Galatasaray'da çift forvet dönemi başlıyor!
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24 Eylül 2024 13:51
Son güncelleme 24 Eylül 2024 13:52
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sakatlığını atlatan Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi takıma dahil etmek için oyun sistemini değiştirecek.

4-2-3-1 sistemini kullanan başarılı çalıştırıcının hem Osimhen'i kesmemek hem de Icardi'den yararlanmak için çift forvete geçmeyi plaladığı öğrenildi.

İLK ADAY MERTENS

Sarı-Kırmızılı takımda bu durumda hangi oyuncunun dışarda kalacağı da merak konusu. Tecrübeli teknik adamın ilk olarak 4-4-2 sistemini tercih edeceği ve Belçikalı futbolcu Dries Mertens''i kulübeye çekip Icardi'yi sahaya sürmesi bekleniyor.

İKİNCİ SEÇENEK 3'LÜ

Buruk'un kafasındaki diğer yol ise üçlü savunma. 50 yaşındaki teknik adamın 3-4-1-2 sisteminde savunmada Davinson, Nelsson ve Abdülkerim ya da Jakobs'u kullanacak.

Orta saha Sara Torreira ve Mertens kanatlarda ise Barış, Yunus ya da Jakobs olacak.

KASIMPAŞA MAÇINDA DENENECEK

Başarılı çalıştırıcının UEFA Avrupa Ligi'nde Paok ile oynanacak maça tek forvetle çıkacağı, çift forvetli sistemin ilk olarak Kasımpaşa maçında deneneceği de gelen haberler arasında.

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