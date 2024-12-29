Galatasaray'da Can Uzun iddiası!

Galatasaray'ın, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 19 yaşındaki 10 numara Can Uzun ile ilgilendiği öne sürüldü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Can Uzun iddiası!
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29 Aralık 2024 12:22
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Sarı-Kırmızılılar'ın Eintracht Frankfurt forması giyen 19 yaşındaki 10 numara Can Uzun ile ilgilendiği iddia edildi.

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro alan genç yetenek sezon başında 11 milyon Euro bedelle Nürnberg'den Frankfurt'a kiralanmıştı.

Bu sezon 14 maçta 2 gol atan ve 2 de asist yapan Can için kiralama formülü düşünülüyor. 

 
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