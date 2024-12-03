Galatasaray'da bir buçuk yıl sonra aynı senaryo

Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı Trendyol Süper Lig maçındaki istatistikler, 23 Nisan 2023 tarihinde oynanan ve 3-3 biten Fatih Karagümrük maçını hatırlattı.
Eyüpspor'a karşı 4.70 gol beklentisi yakalayan sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük maçında da 4.24 oranında bir gol beklentisi elde etmişti. Galatasaray, istatistiklere rağmen her iki maçta da sahasında 2'şer puan kaybetti.
Eyüpspor maçında 28 şutun 14'ünde isabet sağlayan Okan Buruk'un ekibi, 52 kez ceza sahasında yer aldı. Galatasaray'ın 90 dakika boyunca 2 topu da direkten döndü. 2023 yılında oynanan Karagümrük maçında ise 24 şut çeken sarı-kırmızılılar, bunlardan 9'unda isabet sağladı. 42 kez ceza sahasında buluşan Galatasaray'ın bir topu direkte patladı.
Eyüpspor'a karşı 4.70 gol beklentisi yakalayan sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük maçında da 4.24 oranında bir gol beklentisi elde etmişti. Galatasaray, istatistiklere rağmen her iki maçta da sahasında 2'şer puan kaybetti.
Eyüpspor maçında 28 şutun 14'ünde isabet sağlayan Okan Buruk'un ekibi, 52 kez ceza sahasında yer aldı. Galatasaray'ın 90 dakika boyunca 2 topu da direkten döndü. 2023 yılında oynanan Karagümrük maçında ise 24 şut çeken sarı-kırmızılılar, bunlardan 9'unda isabet sağladı. 42 kez ceza sahasında buluşan Galatasaray'ın bir topu direkte patladı.