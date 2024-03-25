Galatasaray'da Berkan Kutlu kulübeye çekiliyor

Galatasaray'da iki haftadır stoper oynayan Berkan Kutlu'nun yerine stopere geçecek isim ise henüz netleşmedi.
Nelsson'un formasının garantiği olduğu Cimbom'da Davinson Sanchez ve Abdülkerim arasında forma rekabeti yaşanacak.
Berkan ise iki hafta stoper olarak görev yaptıktan sonra yeniden kulübeye çekilecek.
Nelsson'un formasının garantiği olduğu Cimbom'da Davinson Sanchez ve Abdülkerim arasında forma rekabeti yaşanacak.
Berkan ise iki hafta stoper olarak görev yaptıktan sonra yeniden kulübeye çekilecek.
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