Galatasaray'da Berkan Kutlu kulübeye çekiliyor

Galatasaray'da iki haftadır stoperde oynayan Berkan Kutlu, savunma oyuncularının dönüşüyle birlikte kulübeye dönecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Berkan Kutlu kulübeye çekiliyor
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25 Mart 2024 13:47
Galatasaray'da iki haftadır stoper oynayan Berkan Kutlu'nun yerine stopere geçecek isim ise henüz netleşmedi.

Nelsson'un formasının garantiği olduğu Cimbom'da Davinson Sanchez ve Abdülkerim arasında forma rekabeti yaşanacak.

Berkan ise iki hafta stoper olarak görev yaptıktan sonra yeniden kulübeye çekilecek. 

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