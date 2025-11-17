17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Galatasaray'da Berkan Kutlu, Kocaelispor yolunda!

Galatasaray'da bu sezon yalnızca 7 maçta forma giyen Berkan Kutlu'ya Kocaelispor talip oldu.

17 Kasım 2025 09:35
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Berkan Kutlu hakkında teknik direktör Okan Buruk, sezon sonuna kadar Galatasaray forması giymesi yönünde karar vermişti.
 
Ancak bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta görev alabilen 27 yaşındaki futbolcuya, Kocaelispor'dan transfer teklifi geldi.
 
Yeşil-siyahlıların teknik direktörü Selçuk İnan, deneyimli orta saha oyuncusunun istediği özelliklerde olduğunu belirterek, ara transfer döneminde mutlaka takımda görmek istediğini yönetime iletti.
 
SELÇUK İNAN, BERKAN KUTLU'YU ARADI
 
Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen, kupalar kazanan ve kaptanlık yapan Selçuk İnan, bu sezon Kocaelispor'un teknik direktörlüğünde 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 14 puan toplayarak 11. sıraya yerleşti.
 
Son haftalardaki çıkışını sürdürmek isteyen genç çalıştırıcı, takımına takviye için Berkan Kutlu ile telefon görüşmesi yaptı ve olumlu yanıt aldı. Kocaelispor yönetimi de İnan'ın raporu üzerine harekete geçme kararı verdi.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
