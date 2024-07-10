Galatasaray'da Barış Alper sıkıntısı

Galatasaray'da gösterdiği performans ve EURO 2024'te oynadığı futbolla Avrupa'nın dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz için yönetim iki arada bir derede kaldı!

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Barış Alper sıkıntısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2024 09:55
Bundan birkaç yıl önce Keçiörengücü'nde oynarken bugünlerde Avrupa'nın devlerini peşine takan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da sıkıntıya yol açtı. Özellikle İngiltere Premier Lig kulüplerinden resmi teklif bekleniyor.

İngiliz medyasına göre Manchester United, Arsenal ve Aston Villa, 24 yaşındaki milli yıldızın peşinde. Cimbom'un kapısı 20-25 milyon Euro dolayında bir rakama çalınabilir.

Yönetim ise adeta 'iki arada bir derede' kalmış durumda: Takımın en iyi yerlilerinden birini satmak mı, yoksa 20-25 milyon Euro'yu reddetmek mi? 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery