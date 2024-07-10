Galatasaray'da Barış Alper sıkıntısı

Bundan birkaç yıl önce Keçiörengücü'nde oynarken bugünlerde Avrupa'nın devlerini peşine takan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da sıkıntıya yol açtı. Özellikle İngiltere Premier Lig kulüplerinden resmi teklif bekleniyor.
İngiliz medyasına göre Manchester United, Arsenal ve Aston Villa, 24 yaşındaki milli yıldızın peşinde. Cimbom'un kapısı 20-25 milyon Euro dolayında bir rakama çalınabilir.
Yönetim ise adeta 'iki arada bir derede' kalmış durumda: Takımın en iyi yerlilerinden birini satmak mı, yoksa 20-25 milyon Euro'yu reddetmek mi?
İngiliz medyasına göre Manchester United, Arsenal ve Aston Villa, 24 yaşındaki milli yıldızın peşinde. Cimbom'un kapısı 20-25 milyon Euro dolayında bir rakama çalınabilir.
Yönetim ise adeta 'iki arada bir derede' kalmış durumda: Takımın en iyi yerlilerinden birini satmak mı, yoksa 20-25 milyon Euro'yu reddetmek mi?