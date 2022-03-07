Galatasaray'da Barcelona maçı mesajı

Ligde son 10 maçta 2 galibiyeti bulunan Galatasaray, kupadan da elendikten sonra gözünü tamamen Avrupa Ligi'ne çevirmişti. Cim Bom, dün son olarak ligde Konyaspor deplasmanında sahadan yenilgiyle ayrıldı. Fakat alınan kötü sonuçlara rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Aslan'da oyuncuların inancı tam.



Perşembe günü Barcelona ile deplasmanda oynanacak maç için Konyaspor mücadelesi sonrasında futbolcuların kenetlendiği bilgisine ulaşıldı. Sarı-Kırmızılı oyuncuların, soyunma odasında birlik mesajı verirken, taraftarı mutlu etmek için elinden geleni yapacaklarını söylediği öğrenildi.



"LİGDE KAYBETTİK AMA..."



Özellikle Galatasaraylı futbolcuların, Katalan ekibiyle oynanacak karşılaşma konusunda, "Ligde bir yenilgi daha aldık fakat bunun telafisini önümüzdeki haftalarda yapma şansımız olacak. Ancak Barcelona maçının telafisi bizim için olmayacak. Ligde şansımızı kaybettik ama Avrupa'da taraftarımızın yüzünü güldürmeliyiz" şeklinde ortak görüş bildirdiği öğrenildi.





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