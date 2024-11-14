Galatasaray'da ayrılık talebi!

Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, devre arasında takımdan ayrılmak istiyor. 31 yaşındaki futbolcu, ayrılık talebini teknik direktör Okan Buruk'a iletti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık talebi!
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14 Kasım 2024 11:13
Galatasaray'da Kerem Demirbay, devre arasında takımdan ayrılmak istiyor.

Sarı-kırmızılılarda bu sezon orta sahaya Gabriel Sara'nın transferinden sonra geri plana düşen 31 yaşındaki futbolcu, oynayamadığı için mutsuz.

OKAN BURUK'A İLETTİ

Deneyimli futbolcu, daha fazla süre alabileceği ve oynayabileceği bir yere gitmek istiyor. Kerem Demirbay, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini teknik direktör Okan Buruk'a iletti.

Yönetimle de görüşen Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı idarecilerden kendisi için gelecek teklifleri değerlendirmelerini ve önceliğinin Almanya'ya geri dönmek olduğunu bildirdi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a geçen sezon Bayer Leverkusen'den transfer olan Kerem Demirbay'ın sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray forması altında 57 maçta süre bulan orta saha oyuncusu, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.

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