Galatasaray'da ayrılık resmileşti: Dursun Genç

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde yer alan atletik performans antrenörü Dursun Genç, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.
'YİNE ŞAMPİYONLUK GELECEK'
Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Genç, "Galatasaray'daki görevimden karşılıklı anlaşma neticesinde ayrılmış bulunmaktayım. 2 hafta önce kendi isteğimin ile görevimi bırakmıştım. 3 yıl şampiyonluk yaşadığım ve bu yıl da şampiyon olacağına inandığım kulübüme başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
3 YILDIR GÖREV YAPIYORDU
Dursun Genç'in maddi sebeplerle iki haftadır Kemerburgaz'a gelmediği ve 15 günü geçen bu süreçte çalışmalara katılmaması sonrasında Genç'le yolların ayrıldığı öne sürülmüştü.
Dursun Genç, 2022 yılından bu yana sarı-kırmızılı takımda görev yapıyordu.
