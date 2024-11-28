Galatasaray'da alkışlar Michy Batshuayi'ye

Bodrum FK deplasmanında attığı şık kafa golüyle 1-0'lık galibiyeti getiren Michy Batshuayi'ye Okan Buruk'tan destek geldi.Özellikle son dönemde kritik goller atıp ciddi katkı veren Belçikalı yıldız takım arkadaşları tarafından da kutlandı.Teknik Direktör Okan Buruk, sezon başından bu yana her zaman disiplinli çalışan, formaya küsmeyen ve kendini hep hazır tutan öğrencisini tebrik etti.