Galatasaray'da 6 futbolcu, ilk Fenerbahçe maçına çıktı!

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı ilk 11'inde yer alan 6 oyuncu, sarı - lacivertlilere karşı ilk kez görev yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 6 futbolcu, ilk Fenerbahçe maçına çıktı!
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21 Kasım 2021 19:28
Galatasaray'da müsabakanın başlangıç 11'inde yer alan 6 futbolcu, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde forma giydi.

Sarı-kırmızılı takıma bu sezon transfer olan Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya çıktı. Geçen sezonun ikinci yarısında kadroda bulunan ancak Fenerbahçe ile deplasmanda yapılan maçta süre alamayan Halil Dervişoğlu da sarı-lacivertlilere karşı ilk kez formasını terletti.

Maç kadrosunda bulunan İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Barış Alper Yılmaz da süre bulması durumunda Fenerbahçe derbisinde ilk heyecanını yaşayacak.


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