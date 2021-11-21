Galatasaray'da 6 futbolcu, ilk Fenerbahçe maçına çıktı!

Galatasaray'da müsabakanın başlangıç 11'inde yer alan 6 futbolcu, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde forma giydi.



Sarı-kırmızılı takıma bu sezon transfer olan Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya çıktı. Geçen sezonun ikinci yarısında kadroda bulunan ancak Fenerbahçe ile deplasmanda yapılan maçta süre alamayan Halil Dervişoğlu da sarı-lacivertlilere karşı ilk kez formasını terletti.



Maç kadrosunda bulunan İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Barış Alper Yılmaz da süre bulması durumunda Fenerbahçe derbisinde ilk heyecanını yaşayacak.





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