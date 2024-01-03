Galatasaray'da 49 Milyon TL'lik tasarruf

Galatasaray'da Hakim Ziyech ayrılığın kıyısına gelirken performansa bağlı imza parası alabilmek için sınıfı geçemedi. Faslı yıldızın takıma veda etmesi durumunda yönetimin eli de rahatlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 49 Milyon TL'lik tasarruf
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03 Ocak 2024 08:41
Galatasaray'ın sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük yankı bulan Hakim Ziyech transferinde beklenen katkıya bir türlü ulaşılamadı.

Faslı oyuncu, geldiği dönemde büyük beklenti yaratırken sakatlık ve sonrasında uyum süreci 30 yaşındaki yıldızı sınırladı. İngiliz ekibi Chelsea'den bedelsiz olarak kiralanan oyuncunun geçici sözleşmesine 3.5 milyon Euro'luk garanti ücret yazılı.

Maaş ödemelerinde yaşanan gecikme sonrasında sarı-kırmızılılardan ayrılmak isteyen ve bu konuda menajerine de yetki veren Ziyech, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri ekipleri ile temas halinde.

PARA KASADA KALACAK

Bu ayrılık durumunda ise Galatasaray yönetiminin sezon başında yaptığı kontrat, önemli bir mali yükten de kulübü kurtaracak. Sözleşmede 1.5 milyon Euro'luk (49 milyon TL) imza parası da bulunurken, oyuncunun performansı düşük kaldığı için şartlar tamamlanamadı ve bu para kasada kalacak.

Galatasaray'da 14 maçta sahaya çıkan Ziyech, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

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