Galatasaray'da 200 milyon TL'lik sorun çözüldü

Antalyaspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden Galatasaray, bu galibiyetle liderliğini daha da sağlamlaştırırken, kulüp yönetimi maç öncesinde dikkat çeken bir adım attı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da 200 milyon TL'lik sorun çözüldü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2025 13:09
Son güncelleme 15 Mart 2025 13:10
Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle liderliğini daha da sağlamlaştırırken, kulüp yönetimi maç öncesinde dikkat çeken bir adım attı.

MAÇ ÖNCESİ BEKLENEN ÖDEME

Sözcü'nün haberine göre, Galatasaray yönetimi, futbolcuların uzun süredir beklediği 2024-2025 sezonuna ait toplam 200 milyon TL'lik galibiyet primlerini Antalyaspor karşılaşması öncesinde hesaplara yatırdı.

Daha önce oyuncuların prim ödemeleri nedeniyle huzursuz olduğu iddia edilirken, bu ödeme ile birlikte futbolcuların prim alacağı kalmadığı belirtildi.

MAAŞLAR DA YATIYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, ayrıca iki ay geriden gelen maaş ödemelerinin de mart ayı sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery