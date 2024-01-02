Galatasaray Çağdaş Faktoring kupaya veda etti!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında ÇBK Mersin'e 76-65 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Çağdaş Faktoring kupaya veda etti!
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02 Ocak 2024 19:49
Son güncelleme 02 Ocak 2024 20:01
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde ÇBK Mersin ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 76-65'lik skorla kaybeden sarı kırmızılı takım, kupaya veda etti.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Turgut Işık, Barış Turgut

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 14, Hines-Allen 10, Meltem Yıldızhan 16, Hartley 9, Vanloo 16, Büşra Akbaş, Sude Yılmaz, İnci Güçlü

ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Williams 30, Mabrey 24, Derin Yaya 3, Holingsvorth 2, Kiss 7, Melis Gülcan 4, Cornelius 4, Sinem Ataş 2, Meltem Avcı

1. Periyot: 22-19

Devre: 37-37

3. Periyot: 52-54

Beş faulle çıkan: 38.06 Asena Yalçın (ÇBK Mersin)

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