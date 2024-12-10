Galatasaray Çağdaş Faktoring'in konuğu Kızılyıldız

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Eurocup play-off turunda 11 Aralık Çarşamba günü Kızılyıldız'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Çağdaş Faktoring'in konuğu Kızılyıldız
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10 Aralık 2024 12:19
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, 11 Aralık Çarşamba günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Başkent Belgrad'da bulunan FMP Zeleznik Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

İki karşılaşmanın ardından birbirine üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna adını yazdıracak.

Müsabakanın rövanşı ise 18 Aralık Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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